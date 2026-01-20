Реклама

Экономика
19:46, 20 января 2026Экономика

Волочкова рассказала о самом дорогом подарке

Анастасия Волочкова рассказала, что самым дорогим подарком стал купленный ею дом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о самом дорогом подарке в интервью журналу «Телепрограмма».

По словам звезды, которой 20 января исполнилось 50 лет, самым дорогим и запоминающимся подарком, который она получала, является дом, в котором она сейчас живет. При этом недвижимость была куплена ей самой. «Сороколетие я праздновала у себя дома. Я как раз купила собственный дом, мой особняк. Это и был такой подарок мне на день рождения», — отметила Волочкова.

Ранее дочь рэпера Тимати, 11-летняя Алиса, призналась, что ее самая смелая мечта — собственная квартира как из Pinterest (платформа, которая предлагает пользователям находить, сохранять и выкладывать изображения и видео). Девочка уже начала откладывать на нее деньги.

