11-летняя дочь Тимати рассказала о цели накопить на квартиру мечты

Дочь Тимати Алиса рассказала, что откладывает деньги на квартиру мечты

11-летняя дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова рассказала, что откладывает деньги на квартиру своей мечты. Об этом она сообщила в интервью «Кидс видео», опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь популярного исполнителя призналась, что уже знает, как будет выглядеть ее идеальное жилье. «У меня есть такая квартира, о которой я просто мечтаю. Я взяла фотки с Pinterest (платформа, которая предлагает пользователям находить, сохранять и выкладывать изображения и видео), составила это все и получилась гениальная квартира. Вот я на нее коплю деньги», — поделилась с интервьюером Алиса.

Кроме собственной недвижимости, девочка хочет стать хорошей и востребованной актрисой, которой будут гордиться отец, бабушка Симона и мать, модель Алена Шишкова. Еще одно желание Алисы — хорошее здоровье у бабушки.

