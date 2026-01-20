Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:14, 20 января 2026Экономика

11-летняя дочь Тимати рассказала о цели накопить на квартиру мечты

Дочь Тимати Алиса рассказала, что откладывает деньги на квартиру мечты
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

11-летняя дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова рассказала, что откладывает деньги на квартиру своей мечты. Об этом она сообщила в интервью «Кидс видео», опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь популярного исполнителя призналась, что уже знает, как будет выглядеть ее идеальное жилье. «У меня есть такая квартира, о которой я просто мечтаю. Я взяла фотки с Pinterest (платформа, которая предлагает пользователям находить, сохранять и выкладывать изображения и видео), составила это все и получилась гениальная квартира. Вот я на нее коплю деньги», — поделилась с интервьюером Алиса.

Кроме собственной недвижимости, девочка хочет стать хорошей и востребованной актрисой, которой будут гордиться отец, бабушка Симона и мать, модель Алена Шишкова. Еще одно желание Алисы — хорошее здоровье у бабушки.

Ранее юмористка Евгения Искандарова призналась, что мечтает иметь собственный дом с библиотекой и рядом с лесом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    Брату не вернувшегося с СВО бойца пришлось бороться с ритуальной конторой за его тело

    В Кремле высказались о росте цен

    Мировую элиту призвали подготовиться к новым оскорблениям Трампа

    Поставки китайских грузовиков в Россию рухнули

    Простые изменения привычек связали с увеличением продолжительности жизни

    Стало известно об отношении Зеленского к приглашению Трампа в «Совет мира» по Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok