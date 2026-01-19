Популярная юмористка поделилась мечтой о доме с библиотекой

Юмористка Искандарова рассказала, что мечтает о доме у леса с библиотекой

Известная российская юмористка, бывшая участница КВН, звезда шоу «Comedy Баттл» и Comedy Woman Евгения Искандарова призналась, что мечтает обзавестись домом с библиотекой и рядом с лесом. О своем желании она рассказала в интервью журналу «Телепрограмма».

В 2023 году Искандарова закрыла ипотеку за квартиру благодаря пяти миллионам рублей, которые получила за победу в шоу «Новые звезды в Африке». «Как ни странно, еще одна моя большая цель тоже связана с недвижимостью — дом у леса с камином и библиотекой. Когда меня в очередной раз пригласят поучаствовать в каком-нибудь шоу, я соглашусь и буду верить, что и эта моя мечта обязательно исполнится», — поделилась юмористка.

