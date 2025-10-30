Популярный российский актер рассказал о мечте построить дом

Актер Стебунов рассказал, что мечтает построить загородный дом

Популярный российский актер Иван Стебунов заявил, что хотел бы построить загородный дом. Своей мечтой он поделился в интервью журналу WomanHit.

Артист, в данный момент живущий с семьей в квартире центре Москвы, отметил, что с загородным домом у него пока не сложилось. «Это все в проекте, так сказать. Я несколько раз сегодня во время прогулки об этом думал. Я этот дом вижу, знаю о нем все «от и до», до маленького гвоздика, я уже люблю его. Надеюсь, скоро все случится. "Будем живы — не помрем", как говорится», — заключил он.

В нынешнем жилье, рассказал Стебунов, ему не хватает собственного кабинета. «Когда у меня появится собственный кабинет, он станет совсем идеальным», — добавил он.

