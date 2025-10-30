Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:21, 30 октября 2025Экономика

Популярный российский актер рассказал о мечте построить дом

Актер Стебунов рассказал, что мечтает построить загородный дом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Популярный российский актер Иван Стебунов заявил, что хотел бы построить загородный дом. Своей мечтой он поделился в интервью журналу WomanHit.

Артист, в данный момент живущий с семьей в квартире центре Москвы, отметил, что с загородным домом у него пока не сложилось. «Это все в проекте, так сказать. Я несколько раз сегодня во время прогулки об этом думал. Я этот дом вижу, знаю о нем все «от и до», до маленького гвоздика, я уже люблю его. Надеюсь, скоро все случится. "Будем живы — не помрем", как говорится», — заключил он.

В нынешнем жилье, рассказал Стебунов, ему не хватает собственного кабинета. «Когда у меня появится собственный кабинет, он станет совсем идеальным», — добавил он.

Ранее актер Михаил Тройник заявил, что однокомнатная квартира, в которой он живет, похожа на Восточный Берлин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие визиты будут иметь долгосрочные последствия». Киев пригрозил журналистам за посещение «котлов» ВСУ

    Кадыров показал автопарк с 45 автомобилями высокого класса

    Махачев высказался о стоимости аренды жилья в Нью-Йорке

    Военкоры сообщили о прорыве ВС России в населенный пункт Гай

    В США оценили ядерные арсеналы России и Китая

    Ирландский журналист назвал Зеленского неизбранным диктатором

    Брат Ивана Дорна опроверг новости о том, что его объявили в розыск

    Слуцкий жестко отреагировал на критику «Маши и Медведя»

    Уничтожение техники ВСУ на запорожском направлении попало на видео

    Брата короля Карла III лишили титула принца и выгнали из Виндзора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости