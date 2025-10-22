Известный актер сравнил свою скромную квартиру с Восточным Берлином

Актер Михаил Тройник сравнил свою квартиру с Восточным Берлином

Известный российский актер Михаил Тройник сравнил свою скромную квартиру с Восточным Берлином в интервью журналу WomanHit.

«Как выглядит моя квартира? Как Восточный Берлин. Я открыл для себя магазины старых плафонов, там даже лампы из ГДР есть. У меня однокомнатная квартира, но не студия. И это светлое зелено-бежевое пространство», — описал свое жилье артист. Тройник отметил, что ему понравилось заниматься дизайном квартиры и доводить задумки до ума.

Актер также признался, что не любит убираться в квартире, однако если начинает заниматься домашними делами, то подходит к делу с перфекционизмом. «В этом смысле мне как раз нравится творческий беспорядок», — добавил он.

