22:44, 22 октября 2025Экономика

Известный актер сравнил свою скромную квартиру с Восточным Берлином

Актер Михаил Тройник сравнил свою квартиру с Восточным Берлином
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер Михаил Тройник сравнил свою скромную квартиру с Восточным Берлином в интервью журналу WomanHit.

«Как выглядит моя квартира? Как Восточный Берлин. Я открыл для себя магазины старых плафонов, там даже лампы из ГДР есть. У меня однокомнатная квартира, но не студия. И это светлое зелено-бежевое пространство», — описал свое жилье артист. Тройник отметил, что ему понравилось заниматься дизайном квартиры и доводить задумки до ума.

Актер также признался, что не любит убираться в квартире, однако если начинает заниматься домашними делами, то подходит к делу с перфекционизмом. «В этом смысле мне как раз нравится творческий беспорядок», — добавил он.

Ранее стало известно, что журналистка Ксения Собчак отказалась купить у певицы Славы квартиру в центре Москвы за 250 миллионов рублей.

