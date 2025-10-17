«МК»: Ксения Собчак отказалась купить у певицы Славы квартиру за 250 млн руб.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак отказалась от квартиры певицы Славы. Что представляет собой жилплощадь артистки, выяснил «Московский комсомолец» («МК»).

О планах по продаже квартиры Славы в Москве стало известно в начале октября. Объект располагается в элитном комплексе с видом на гостиницу «Украина». Планировка квартиры свободная, в интерьере используется дизайнерская мебель. Особенно запоминается дизайн спальни: в ней стоит круглая кровать, а на потолке установлены зеркала. Продать жилплощадь певица решила после развода — теперь, по ее словам, у нее не осталось людей, с кем бы хотелось проводить там время.

Потенциальную покупательницу Слава нашла на вечеринке у певицы и телеведущей Ольги Бузовой. В числе приглашенных оказалась и журналистка Ксения Собчак — ее кандидатуру корреспонденты предложили певице. «Ксюш, покупай, недорого: всего 250 миллионов», — сказала Слава. Собчак, однако, предложение отклонила. Телеведущая призналась, что собственная недвижимость за городом ее вполне устраивает.

Ранее Ксения Собчак намекнула на покупку элитного пентхауса в Москве. Подробности сделки она не раскрыла, однако, по оценкам экспертов, новая квартира телеведущей может стоить до 600 миллионов рублей.