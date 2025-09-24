Оценена стоимость новой квартиры Собчак

Риелтор Паршиков: Новая квартира Собчак может стоить до 600 млн рублей

Новая квартира телеведущей и журналистки Ксении Собчак может стоить до 600 миллионов рублей. Стоимость недвижимости оценил директор агентства недвижимости Юрий Паршиков, пишет Telegram-канал «Звездач».

По словам специалиста, трехкомнатные квартиры в этой локации стоят от 250 до 600 миллионов рублей.

«Квартиры могут достигать гораздо больших сумм, вплоть до более миллиарда. Однокомнатная стоит от 25 миллионов, а средняя цена — 45-60 миллионов. В старину там жили ремесленники и торговцы, сейчас этот район в списке элитных», — уточнил Паршиков.

Ранее Ксения Собчак намекнула на покупку элитного пентхауса в Москве. Телеведущая упомянула соседство с блогершей Натальей Давыдовой, известной как Тетя Мотя. В честь новоселья журналистка устроила вечеринку в стиле 2000-х. Подробности сделки телеведущая не раскрыла. Мероприятие было организовано 22 сентября в одном из пентхаусов элитного района на Дмитровском шоссе.