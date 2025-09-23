Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 23 сентября 2025Экономика

Собчак намекнула на покупку новой недвижимости

Ксения Собчак могла отпраздновать покупку элитного пентхауса в Москве
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак могла приобрести пентхаус в Москве. На это она намекнула в своем Telegram-канале.

О дорогостоящей покупке Собчак проговорилась, когда упомянула соседство с блогершей Натальей Давыдовой, известной как Тетя Мотя. «То есть мы теперь с Тетей Мотей соседи. Я ведь в этом доме тоже живу, вечеринка не просто так», — поделилась Собчак. Подробности сделки телеведущая не раскрыла. Мероприятие было организовано 22 сентября в одном из пентхаусов элитного района на Дмитровском шоссе. Тематика вечеринки, получившей название Prime Era, была посвящена нулевым.

Ранее звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская призналась, что стала жертвой мошенников. По словам знаменитости, она доверилась другу и вложила деньги в его финансовую пирамиду. Спустя два года вложений Ангарская влезла в долги, ради погашения которых ей пришлось продать квартиру. Следствие по делу продолжается.

Супруга другой звезды канала ТНТ, Владимира Селиванова, лишилась квартиры из-за бывшего мужа. Он продал жилплощадь, купленную для их совместных детей, оставив всю выручку себе. С ними экс-супруг не общается, а также не выплачивает алименты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Купянск, бои за который идут почти с начала СВО, превратился в крепость. Там заблокированы сотни бойцов ВСУ

    Курорт Сбера провел экосубботник на берегу Катуни

    Названа причина экстренной госпитализации Панкратова-Черного

    Белоруссия заявила о готовности открыть границы с одной страной НАТО

    Российских артистов цирка привезли на стройку в Таиланде и обманули на деньги

    Глава Совета судей России выступил с заявлением после новостей о миллиардах

    Удар реактивных «Гераней» по Запорожью попал на видео

    Бывший футболист сборной Германии оценил перспективы Карпина в «Динамо»

    Названа цель обнародования данных о миллиардах главы Совета судей России

    Россияне начали страховать багаж и рейсы в путешествиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости