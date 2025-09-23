Звезда Comedy Woman потеряла квартиру из-за финансовой пирамиды

Актриса Надежда Ангарская потеряла квартиру из-за финансовой пирамиды

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская несколько лет назад попала в финансовую пирамиду и потеряла квартиру в Москве. Она поделилась историей в эфире шоу «Звезды сошлись».

Актриса рассказала, что в 2018 году доверилась другу и вложила деньги в его финансовую пирамиду. Ангарская подчеркнула, что решилась на такой шаг из-за нехватки средств к существованию. Она вкладывала средства в систему около двух лет и в результате влезла в большие долги.

«У меня была квартира, которую я первую купила в Москве. И в итоге мне ее пришлось продать, чтобы закрыть все долги и кредитные карты, потому что в этой пирамиде было четыре миллиона. Карточки кредитные на 900 тысяч рублей», — рассказала юмористка.

Она добавила, что существование пирамиды до сих пор не доказано, идет следствие. При этом актриса продолжает общаться с другом, который предложил ей вложить деньги. По ее словам, люди, которые решаются зарабатывать таким образом, несут полную ответственность за свои действия.

Ранее звезда Comedy Woman Елена Борщева рассказала, что продолжает общаться с некоторыми участницами после закрытия проекта. В том числе она поддерживает отношения с Надеждой Ангарской.