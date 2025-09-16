Жена звезды «Реальных пацанов» лишилась квартиры

Адвокат Трещев: Жена актера Владимира Селиванова потеряла квартиру

Жена звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова лишилась квартиры из-за бывшего супруга. С юридической точки зрения ситуацию оценил Александр Трещев в беседе с URA.RU.

Бывший супруг Александры Селивановой, Сергей Калмыков, продал ее квартиру в подмосковном Видном. Вырученные восемь миллионов рублей с экс-женой Калмыков не поделил. При этом, по словам Селивановой, жилплощадь предназначалась их общим детям. Вдобавок кухня, установленная в квартире, была приобретена на деньги матери Селивановой.

Кроме того, как утверждает Селиванова, бывший супруг игнорирует свои родительские обязанности. Калмыков не общается с детьми и не выплачивает алименты.

Исход дела прежде всего определит то, кому принадлежала собственность на момент продажи. Если квартира была оформлена на Калмыкова, то продать ее он мог вне зависимости от того, жила ли там бывшая супруга или его дети. Если жилье являлось совместно нажитым имуществом, то Селиванова имела право на долю в нем, независимо от того, на кого была оформлена квартира. Бывшая жена может потребовать суд признать сделку недействительной либо потребовать компенсацию. Для выяснения обстоятельств необходима выписка из ЕГРН: в ней будет указан собственник и дата приобретения квартиры.

Алименты Селиванова также может получить через суд. Взыскать алименты можно за последние три года, если доказать, что родитель предпринимал меры для получения средств. Для принудительного исполнения судебного решения следует привлечь приставов, а в случае уклонения от уплаты можно требовать административного или уголовного наказания. «Дополнительно можно требовать индексации задолженности по алиментам. Если отец продал имущество и скрывает доходы — через приставов можно наложить арест на его счета, имущество, запретить выезд», — посоветовал Трещев. Установка мебели за счет матери, однако, будет считаться не более чем добровольным улучшением чужого имущества. Вернуть средства можно только при наличии договора займа, расписки, чеков или переписки, в которой Калмыков давал согласие на денежную помощь от тещи.

