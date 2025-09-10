Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:00, 10 сентября 2025Экономика

Стало известно о риске Аглаи Тарасовой лишиться квартиры

Риелтор Правоторина: Банк может забрать ипотечную квартиру актрисы Тарасовой
Полина Луханина

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Банк может забрать ипотечную квартиру актрисы Аглаи Тарасовой, сообщила в разговоре с aif.ru риелтор Алина Правоторина.

По словам риелтора, ипотека из-за уголовного дела по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств») заморожена не будет. Специалист отметила, что для оформления ипотечных каникул человеку необходимо обратиться в банк и предоставить необходимые документы, а также объяснить причины. Если же у проходящего по уголовному делу нет возможности лично предоставить документы, то банк, вероятнее всего, предпочтет довести дело до того, чтобы изъять предмет залога, то есть квартиру.

Материалы по теме:
Лучшие дорамы: топ-30 южнокорейских сериалов с высоким рейтингом
Лучшие дорамы:топ-30 южнокорейских сериалов с высоким рейтингом
5 сентября 2025
Биография Аглаи Тарасовой: карьера, личная жизнь, лучшие роли, задержание
Биография Аглаи Тарасовой:карьера, личная жизнь, лучшие роли, задержание
5 сентября 2025

Звезда сериалов «Интерны» и «Беспринципные» владеет трехкомнатной квартирой в престижном районе Москвы. Объект располагается на Малой Никитской улице, его площадь составляет 139 квадратных метров. Как полагают журналисты, элитная квартира оценивается в 125 миллионов рублей.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней находился вейп с гашишным маслом внутри. Актриса может получить до семи лет колонии. На время расследования уголовного дела Домодедовский городской суд назначил Тарасовой запрет определенных действий. В частности, ей запрещено покидать место жительства с 00:00 до 06:00, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России ответило на заявление Польши о падении дронов на ее территории

    14-летняя россиянка исчезла по дороге в школу

    На Украине заметили новую модификацию «Богданы»

    Стало известно о многомиллионных заработках мужа Ивлеевой

    Уехавшая из России Пугачева высказалась о предательстве Родины

    Россиянин собрал в гараже семь «машин времени»

    Названы последствия применения статьи Устава НАТО из-за инцидента с дронами в Польше

    Десятки нелегалов нашли в одном из хостелов Москвы. Рейд провели после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Евросоюз отказал Януковичу

    В деле о хищениях на строительстве обороны на границе с Украиной появился новый поворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости