Стало известно о риске Аглаи Тарасовой лишиться квартиры

Риелтор Правоторина: Банк может забрать ипотечную квартиру актрисы Тарасовой

Банк может забрать ипотечную квартиру актрисы Аглаи Тарасовой, сообщила в разговоре с aif.ru риелтор Алина Правоторина.

По словам риелтора, ипотека из-за уголовного дела по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств») заморожена не будет. Специалист отметила, что для оформления ипотечных каникул человеку необходимо обратиться в банк и предоставить необходимые документы, а также объяснить причины. Если же у проходящего по уголовному делу нет возможности лично предоставить документы, то банк, вероятнее всего, предпочтет довести дело до того, чтобы изъять предмет залога, то есть квартиру.

Звезда сериалов «Интерны» и «Беспринципные» владеет трехкомнатной квартирой в престижном районе Москвы. Объект располагается на Малой Никитской улице, его площадь составляет 139 квадратных метров. Как полагают журналисты, элитная квартира оценивается в 125 миллионов рублей.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней находился вейп с гашишным маслом внутри. Актриса может получить до семи лет колонии. На время расследования уголовного дела Домодедовский городской суд назначил Тарасовой запрет определенных действий. В частности, ей запрещено покидать место жительства с 00:00 до 06:00, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи.