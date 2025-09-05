Названа стоимость столичной квартиры Аглаи Тарасовой

Shot: Квартира Аглаи Тарасовой на Малой Никитской оценивается в 125 млн руб.

Стоимость столичной недвижимости актрисы Аглаи Тарасовой превышает сотню миллионов рублей. Это выяснил Telegram-канал Shot.

По сведениям канала, звезда сериалов «Интерны» и «Беспринципные» владеет трехкомнатной квартирой в престижном районе Москвы. Объект располагается на Малой Никитской улице, его площадь составляет 139 квадратных метров. Как полагают журналисты, элитная квартира оценивается в 125 миллионов рублей — за такую цену продаются подобные лоты поблизости. Как добавляют журналисты, ради покупки квартиры Тарасова взяла ипотеку.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней находился вейп с гашишным маслом внутри. Актриса может получить до семи лет колонии. На время расследования уголовного дела Домодедовский городской суд назначил Тарасовой запрет определенных действий. После вынесения меры артистка была освобождена.