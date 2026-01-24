Реклама

Россия
21:02, 24 января 2026Россия

ВСУ атаковали ряд населенных пунктов в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали ряд населенных пунктов в Белгородской области
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ряд населенных пунктов в Белгородской области. Об этом в субботу, 24 января, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков, отметив, что пострадавших нет.

В частности, в городе Шебекино беспилотник упал на дорожное полотно и взорвался, в результате чего осколками оказалась посечена ГАЗель. В расположенном неподалеку селе Большетроицкое после атак дронов повреждения получили социальный объект, а также три машины и объект инфраструктуры.

«В селе Мешковое от удара FPV-дрона поврежден движущийся микроавтобус... В Валуйском округе в селе Борки в результате детонации беспилотника повреждены остекление частного дома и крыша хозпостройки. В соседнем доме посечён забор», — написал Гладков.

Он также рассказал, что в Грайвороне при атаке БПЛА загорелся припаркованный автобус. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа взрывом дрона посечен легковой автомобиль. Также в постройках частного домовладения пробиты кровли, а на выезде из села Луговка беспилотник атаковал машину, разбив лобовое стекло.

Глава региона добавил, что в поселке Октябрьский Белгородского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно, в результате чего в частном доме оказался посечен забор. Кроме того, в поселке Малиновка после ударов двух дронов сгорели три надворные постройки.

«В селе Зозули Борисовского округа от детонации FPV-дрона повреждено ограждение частного дома. В селе Новоалександровка вследствие атаки дрона повреждён объект инфраструктуры — в части села временно отсутствует газоснабжение. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. В селе Репяховка Краснояружского округа в результате удара дрона повреждено частное домовладение», — резюмировал Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что в Шебекине в результате детонации дрона ВСУ пострадала женщина. С минно-взрывной травмой и касательным ранением головы ее отвезли в ЦРБ.

