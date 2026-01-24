Реклама

Военный аналитик заявил о самоликвидации Европы

Марина Совина
Фото: Yves Herman / Reuters

Россия не пытается нанести поражение Европе, которая при этом самоликвидируется, рассказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что европейские страны уничтожают себя сами. «Одна из главных стратегических хитростей заключается в том, чтобы не мешать противнику, пока он совершает ошибку», — подчеркнул он.

Эксперт указал, что с представителями Западной Европы невозможно говорить, так как «большинство из них ненавидят русских».

Он добавил: боевые действия на Украине показали, что западное оружие не может противостоять российским ударным системам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большинство стран Европы разлагаются, ими управляют слабые люди.

