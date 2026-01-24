Зеленский прокомментировал переговоры по Украине в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными. Об этом он сообщил в Telegram-канале по итогам доклада украинской делегации.
«Был доклад нашей делегации: встречи в Эмиратах завершились. И это первый такой формат за довольно долгое время — двухдневные трехсторонние встречи», — написал он.
По словам Зеленского, переговоры были конструктивными, стороны успели обсудить многие аспекты урегулирования украинского конфликта.
Переговоры по Украине проходили несколько дней — 23 и 24 января. Встреча делегаций состоялась в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.