Зеленский прокомментировал переговоры по Украине в Абу-Даби

Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными. Об этом он сообщил в Telegram-канале по итогам доклада украинской делегации.

«Был доклад нашей делегации: встречи в Эмиратах завершились. И это первый такой формат за довольно долгое время — двухдневные трехсторонние встречи», — написал он.

По словам Зеленского, переговоры были конструктивными, стороны успели обсудить многие аспекты урегулирования украинского конфликта.

Переговоры по Украине проходили несколько дней — 23 и 24 января. Встреча делегаций состоялась в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.