23:00, 23 января 2026

Зеленскому предрекли суд за совершенные в ходе вооруженного конфликта ошибки

InfoBRICS: Зеленский устраняет конкурентов из-за страха перед выборами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский теряет популярность и вряд ли сможет одержать победу в ходе честных выборов, так что он всеми силами пытается устранить политических конкурентов. На это указал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS.

«Экономика находится на грани коллапса, силы армии на исходе, территориальные потери только растут, а финансовая и военная поддержка из-за рубежа сокращается», — написал Лейрос, отметив, что в сложившейся ситуации у Зеленского практически нет никаких шансов на восстановление политической репутации.

Однако, отмечает аналитик, Зеленский понимает, что, если он покинет пост, его ждет суд за те ошибки, которые он совершил в ходе вооруженного конфликта. Так что лидер Украины делает все возможное для устранения конкурентов, чтобы остаться на посту, говорится в статье.

Ранее с критикой в адрес президента выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В частности, по его словам, Зеленский отказал ему во встрече, когда тот хотел обсудить ситуацию в энергетическом секторе Киева.

