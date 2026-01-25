Аналитик Скотт Риттер заявил, что ядерный арсенал США нуждается в модернизации

Бывший американский разведчик Скотт Риттер признал проблемы в ядерном арсенале США. Его цитирует РИА Новости

По словам аналитика, возможности американской армии в ядерной сфере значительно устарел со времен Холодной войны, поэтому многие выступают за модернизацию.

«У нас есть очень старая ракета "Минитмен III", но мы не можем позволить себе замену ей, ракету Sentinel. Приходится продлевать срок эксплуатации древних ракет, но никто не знает, будут ли они вообще работать», — заявил Риттер.

По мнению экс-разведчика, Россия может стать свидетелем экономического краха Соединенных Штатов, что создаст целый ряд новых проблем. «Внутри США сильно давление включиться в гонку вооружений», — добавил он.

Ранее аналитик Скотт Риттер заявил, что Запад обрек Украину на безоговорочную капитуляцию, отказавшись от условий, которые Москва выдвигала в 2024 году.