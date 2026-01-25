Реклама

21:56, 25 января 2026Мир

Дмитриев на встрече с президентом ОАЭ передал послание Путина

WAM: Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился со спецпредставителем российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Дмитриев передал шейху послание от главы РФ Владимира Путина, о деталях приема пишет агентство WAM.

Спецпосланник Путина передал приветствие президента России, а также выразил благодарность ОАЭ за организацию трехсторонних переговоров РФ, США и Украины, которые прошли 23 и 24 января в Абу-Даби.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Кирилл Дмитриев обсудили пути сотрудничества ОАЭ и России, а также способы укрепления двусторонних отношений в экономической, инвестиционной областях и сфере развития.

Ранее спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что США, Россия и Украина продолжат трехсторонние переговоры в Абу-Даби на следующей неделе.

