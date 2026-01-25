«Лучший голос на всей земле». Уиткофф сделал комплимент переводчику Путина и назвал его легендой

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переводчика президента России Владимира Путина легендой. Он также сделал комплимент голосу переводчика и заявил, что теперь может его распознавать.

Таким образом Уиткофф оценил старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексея Садыкова.

«О, легенда! Я могу распознавать ваш голос теперь. Это лучший голос на всей земле», — сказал Уиткофф перед началом переговоров с Путиным, кадры опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Встреча Путина с американской делегацией во главе с Уиткоффом состоялась в ночь на 23 января в представительском кабинете Кремля. Переговоры продолжались около четырех часов. На них стороны обсудили вопросы украинского урегулирования, договорились о первом заседании трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности и о встрече руководителей двусторонней группы по экономическим делам в Абу-Даби.

Переводчик Алексей Садыков на первом раунде переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в штате Аляска,15 августа 2025 года Фото: Kremlin Press Office / Anadolu via Getty Images

Переводчик Стива Уиткоффа, в свою очередь, тоже раскрыл мысли перед переговорами с президентом России в Кремле.

Встреча состоялась в представительском кабинете Кремля. Особенностью данного зала является высокий сводчатый потолок, который привлек внимание специалиста. Он признался, что переживал о плохом звуке на встрече представителей государств.

«Я когда профессионально вижу купол, — это все, я понимаю, что предстоит. Дело в том, что для переводчика купол означает, что существует эхо. И иногда, когда мы видим большой конференц-стол и есть купол, то докладчика часто не очень хорошо слышно», — пояснил он.

При этом на кадрах видно, что переводчик попросил российского коллегу помочь проверить звучание голосов в зале. «У меня голос довольно громкий, поэтому я думаю, что будет все нормально», — заключил переводчик.

Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров

Ранее Стив Уиткофф заявил, что США, Россия и Украина продолжат трехсторонние переговоры в ОАЭ на следующей неделе.

Президент РФ Владимир Путин, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Кремле. (Алексей Садыков крайний справа). Фото: Александр Казаков / ТАСС

«Запланировано продолжение переговоров на следующей неделе в Абу-Даби», — написал Уиткофф в соцсети.

23 января в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Сообщалось, что Москва рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную российским и американскими президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.

Раскрыта возможная цель приезда Уиткоффа к Путину

Во время переговоров Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве могли представить новую позицию Белого дома насчет Украины, написало ранее итальянское издание AntiDiplomatico.

В статье отмечается, что встреча могла стать определяющим шагом для дипломатии по территориальным вопросам и гарантиям безопасности Украины. Срочность встречи журналисты объяснили противоречиями среди западной коалиции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук также прокомментировал визит представителей США в Москву. Дипломат назвал цель визита представителей США в Москву и сообщил, что Вашингтон проинформировал Москву о переговорах с Украиной. «Встреча была полезной во всех смыслах для обеих сторон», — подчеркнул он.