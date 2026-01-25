Реклама

Уиткофф назвал переводчика Путина легендой

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Pool / Reuters

Спецпосланник главы США Стив Уиткофф назвал переводчика Владимира Путина легендой. Об этом он заявил перед переговорами с президентом России. Кадрами поделился журналист «России 1» Павел Зарубин.

Стив Уиткофф подчеркнул, что голос старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексея Садыкова, переводчика Владимира Путина, является лучшим голосом на земле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позднее начало встречи главы государства со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом.

Переводчик Уиткоффа раскрыл мысли перед переговорами с президентом России Путиным в Кремле.

