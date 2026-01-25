Реклама

19:36, 25 января 2026

Дочь Дмитрия Маликова показала видео с тренировкой на фоне обвинений в анорексии

Дочь певца Маликова Стефания показала тренировку на фоне обвинений в анорексии
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @steshamalikova

Дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания показала видео с тренировкой на фоне обвинений в анорексии. Кадры опубликованы в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя наследница артиста предстала перед камерой в спортивном топе и облегающих шортах яркого-розового цвета. Так, в первом ролике она продемонстрировала отведение ноги в сторону с резинкой и подъем гантели на бицепс, а во втором — боковые прыжки в планке с поднятием одной руки вверх.

Девушка уточнила, что ее тренировки проходят утром. При этом она порекомендовала подписчикам выполнять такие упражнения в первый раз без утяжелителей для ног.

Ранее Стефанию Маликову заподозрили в анорексии. Поводом для обсуждений послужили снимки, которые она опубликовала в соцсетях. На них девушка была запечатлена в бикини и расстегнутой рубашке.

