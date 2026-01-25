Друг Рыманова рассказал о проклятии гитаристов «Любэ»

Друг Рыманова рассказал о странной закономерности в смертях гитаристов «Любэ»

Знакомый умершего певца и бывшего гитариста группы «Любэ» Юрия Рыманова Иван рассказал о том, что в смертях гитаристов музыкального коллектива прослеживается странная, мистическая закономерность, пишет aif.ru.

У каждого из трех гитаристов дата смерти заканчивается на шестерку, что вызывает вопросы.

«Александр Николаев (бас-гитарист группы “Любэ”) погиб в автокатастрофе 7 августа 1996 года, еще одного гитариста группы Николая Усанова убили, он умер 19 апреля 2016, и вот теперь Юрий Рыманов — 24 января 2026, одни шестерки», — поясняет Иван.

Есть ли действительно какая-то связь в смертях гитаристов остается загадкой.

О смерти 69-летнего Юрия Рыманова сообщили 24 января в официальной группе ансамбля «Лейся, песня», в котором гитарист играл в последние годы своей жизни, во «ВКонтакте».

Причиной смерти музыканта стали проблемы со здоровьем.