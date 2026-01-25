Реклама

10:37, 25 января 2026Россия

Известного российского рэпера уличили в неоплате автомобильных штрафов

Рэпер Гуф за 2,5 года не оплатил автомобильных штрафов на 20,5 тысячи рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С августа 2023 года известный российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) не оплатил автомобильных штрафов на сумму 20,5 тысячи рублей. В общей сложности его уличили в 24 нарушениях правил дорожного движения, пишет Telegram-канал Shot.

В списке нарушений есть превышение скорости, проезд без оплаты по платным трассам, в том числе по М-12 и проспекту Багратиона в Москве. Оплатить их Долматов обещал несколько месяцев назад, но не сделал этого. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) собирается в ближайшее время открыть на него исполнительное производство.

На прошлой неделе в Наро-Фоминском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении музыканта. Его подозревают в грабеже. По версии обвинения, Гуф и его приятель похитили мобильный телефон во время конфликта в банно-оздоровительном комплексе.

В качестве потерпевшего выступает брат администратора бани, бывший сотрудник правоохранительных органов. Сам конфликт возник из-за того, что администрация захотела включить в счет штраф за курение, а музыкант и его знакомый платить не захотели. Оба подозреваемых отказываются признавать себя виновными.

