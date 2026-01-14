Рэпер Гуф выступил в суде

Рэпер Гуф не признал вину в грабеже

В Наро-Фоминском суде началось рассмотрение уголовного дела рэпера Алексея Долматова (Гуфа), обвиняемого в грабеже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Музыкант вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. Такая же позиция у второго фигуранта дела Геворга Саруханяна. Слушания отложены на 30 января из-за неявки потерпевшего.

Гуф находится под подпиской о невыезде.

По версии обвинения, 23 октября 2024 года в помещении банно-оздоровительного комплекса в Наро-Фоминске произошел конфликт с участием рэпера и его приятеля Саруханяна, которые похитили у потерпевшего мобильный телефон. Саруханян скручивал ему руки, а Долматов угрожал, а затем дважды ударил оппонента в лицо.

Потерпевшим является брат администратора бани — бывший сотрудник правоохранительных органов. Конфликт разгорелся после того, как администрация попыталась включить в счет штраф за курение. Когда Гуф и его друг отказались платить, администратор вызвала своего знакомого.

Сообщалось, что полиция прекратила уголовное преследование рэпера.