Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:32, 14 января 2026Силовые структуры

Рэпер Гуф выступил в суде

Рэпер Гуф не признал вину в грабеже
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Наро-Фоминском суде началось рассмотрение уголовного дела рэпера Алексея Долматова (Гуфа), обвиняемого в грабеже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Музыкант вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. Такая же позиция у второго фигуранта дела Геворга Саруханяна. Слушания отложены на 30 января из-за неявки потерпевшего.

Гуф находится под подпиской о невыезде.

По версии обвинения, 23 октября 2024 года в помещении банно-оздоровительного комплекса в Наро-Фоминске произошел конфликт с участием рэпера и его приятеля Саруханяна, которые похитили у потерпевшего мобильный телефон. Саруханян скручивал ему руки, а Долматов угрожал, а затем дважды ударил оппонента в лицо.

Потерпевшим является брат администратора бани — бывший сотрудник правоохранительных органов. Конфликт разгорелся после того, как администрация попыталась включить в счет штраф за курение. Когда Гуф и его друг отказались платить, администратор вызвала своего знакомого.

Сообщалось, что полиция прекратила уголовное преследование рэпера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страны НАТО массово стягивают авиацию в ключевой хаб снабжения ВСУ. За трое суток там сели 10 самолетов. Что происходит?

    Будущее СВО и крепкий рубль. Что нейросети предсказывают России в 2026 году

    Редкоземы и сверхсекретная база под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    51-летняя российская телеведущая раскрыла секрет похудения

    МИД Туркмении заявил о терпящем бедствие иранском корабле

    Финляндия из-за страха перед Россией начнет производить запрещенное оружие

    Раскрыты полезные эффекты 20-минутного дневного сна

    Туристка попросилась в туалет к местным жителям в Азии и подверглась домогательствам

    В Госдуме предупредили о наказании за оплату расчистки двора от снега

    Продажу билетов на сольный концерт Долиной приостановили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok