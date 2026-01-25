Реклама

16:38, 25 января 2026Россия

Медведев поздравил российских студентов

Зампред Совбеза Медведев поздравил российских студентов
Майя Назарова

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил учащихся вузов с Днем студенчества. Свой комментарий он опубликовал на платформе Max.

Лаконичное поздравление политик сопроводил небольшим видео из короткометражки «Наваждение». Это один из эпизодов комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая, посвященный студенческой жизни главного героя картины.

На представленном в канале Медведева ролике один из персонажей фильма, открыв свою зачетку, сдувает с нее пыль.

До этого президент России Владимир Путин приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном.

Визит главы государства в вуз был приурочен ко Дню российского студенчества, или Татьяниному дню, который отмечается 25 января.

Путин пообщался с учащимися и выпускниками института.

