Россия
16:35, 23 января 2026Россия

Путин приехал в российский вуз

Путин приехал в МФТИ в Долгопрудном
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнило агентство, визит в вуз приурочен ко Дню российского студенчества, или Татьяниному дню, который отмечается 25 января. Ожидается, что глава государства пообщается с учащимися и выпускниками института.

Президент каждый год планирует мероприятия в связи с этим праздником. Так, в 2025 году он провел заседание попечительского совета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

В ноябре Путин подписал закон о целевом обучении студентов медицинских направлений. Теперь будущие медики и фармацевты, проходящие обучение за счет государства, будут обязаны заключать договоры с конкретными заказчиками.

