Мошенники под видом «Госуслуг» стали советовать не сообщать коды из СМС

Мошенники, которые работают под видом сотрудников «Госуслуг», сами стали советовать не сообщать коды из СМС. Данная информация появилась в Telegram управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным экспертов, хакеры создают фальшивые рассылки от имени «Госуслуг», используя похожие логотипы, персональное обращение и призывают не делиться кодами из СМС. «Это — лишь часть сценария обмана», — предупреждают россиян.
При этом пользователям сайта напоминают, что сообщения от портала «Госуслуги» отправляются только с одного адреса (no-reply@gosuslugi.ru), на который не направляются ответы.
Жителей страны призвали игнорировать письма с требованием обновить электронную почту и контактами фальшивой техподдержки. «Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не звоните на номера из таких писем. Всегда проверяйте адрес отправителя перед открытием письма», — заключили специалисты.
Ранее в январе россиян предупредили о новых попытках мошенничества с WhatsApp. Эксперты заявили, что после перехода по ссылке и установки поддельного приложения устройство может заразиться вирусом.