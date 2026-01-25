Россиян предупредили о новых попытках мошенничества с WhatsApp

Мошенники начали предлагать россиянам «работающую версию WhatsApp»

Полиция Петербурга предупредила россиян о новых попытках мошенничества с WhatsApp. Пост с данной информацией опубликован в Telegram управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С начала января зафиксирован новый всплеск мошеннических рассылок, связанных с мессенджером WhatsApp. Злоумышленники массово рассылают фишинговые смс и письма с предложением перейти по ссылке для установки якобы «обновленной» или «работающей» версии приложения. Эти ссылки ведут на вредоносные сайты, цель которых — получить доступ к вашим личным и платежным данным полиция Петербурга

Эксперты рассказали, что злоумышленники начали предлагать россиянам «работающую версию WhatsApp». Так, после перехода по ссылке и установки поддельного приложения устройство может заразиться вирусом. Кроме того, мошенники могут получить доступ к гаджету владельца и украсть персональные данные и средства.

«По оценкам экспертов, только в январе зафиксированы тысячи подобных попыток атак, и их количество будет расти по мере усиления ограничений на работу WhatsApp в России», — добавили специалисты.

Россиянам посоветовали не переходить по подозрительным ссылкам из писем и сообщений, даже если ими поделились знакомые. Помимо этого, жителей страны призвали не скачивать приложения и обновления вне официальных магазинов, чтобы обезопасить себя.

Ранее в январе была названа причина работы WhatsApp в браузере. Эксперт Игорь Бедеров заявил, что мобильное приложение и веб-версия сервиса могут использовать разные наборы IP-адресов.

