16:51, 25 января 2026Россия

Повар с туберкулезом кормил учеников российской школы

Мизулина: Повар с туберкулезом кормил учеников школы в Петербурге
Майя Назарова

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Повар с туберкулезом кормил учеников школы №575 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в Telegram-канале глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина со ссылкой на жалобы родителей.

Россияне пояснили, что повар устроился на работу в буфет уже с заболеванием.

Когда информация вскрылась, учеников с 9 по 11 классы отправили на флюорографию, а детям с 1 по 8 классы провели диаскинтест. При этом результаты проверок замалчивают, карантин в школе пока не объявили.

Кроме того, по данным Мизулиной, в гимназии №3 в Южно-Сахалинска один из сотрудников школы ходил на работу с открытой формой туберкулеза.

До этого сообщалось, что в школе Новосибирска туберкулез выявили у шести человек.

Удалось установить, что среди заболевших были как взрослые, так и дети. Один ребенок с открытой формой туберкулеза лечится с конца 2024 года, когда в школе и начались процессы выявления заболевания. Еще у пятерых выявлена закрытая (не заразная) форма туберкулеза.

