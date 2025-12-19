Реклама

07:50, 19 декабря 2025Россия

Раскрыты подробности вспышки туберкулеза в российской школе

В школе Новосибирска туберкулез выявили у шести человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В школе Новосибирска туберкулез выявили у шести человек. Подробности вспышки опасного заболевания в образовательном учреждении российского города раскрыл депутат горсовета Антон Бурмистров во «ВКонтакте».

По данным парламентария, среди заболевших есть как взрослые, так и дети. Один ребенок с открытой формой туберкулеза лечится с конца 2024 года, когда в школе и начались процессы выявления заболевания. Еще у пятерых выявлена закрытая (не заразная) форма туберкулеза. Бурмистров добавил, что динамики роста заражаемости нет.

При этом врачи расширяют круг потенциальных пациентов, проводя обследования — проверяют в том числе родителей школьников и родственников работников школы. «Проверяются даже уволенные год назад работники», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что в школе Новосибирска ввели ограничения после выявленных случаев заболеваемости туберкулезом среди детей. В частности, в образовательном учреждении организовали мероприятия по дезинфекции помещений, а доступ родителей в здание школы ограничили.

