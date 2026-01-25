Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:30, 25 января 2026Мир

Раскрыты темы трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Axios: Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential / Reuters

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби касались вопросов территорий Донбасса, статуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и шагов по деэскалации конфликта. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Все вопросы были обсуждены в ходе двух дней переговоров… территориальные требования России в Донбассе, спор вокруг Запорожской атомной электростанции, а также шагов для деэскалации», — говорится в публикации.

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были продуктивными. Один из анонимных представителей США рассказал, что стороны «очень близки» к организации встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге задержаны сотни мигрантов. Что стало причиной беспрецедентного рейда силовиков?

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    На Западе пришли к неожиданному выводу после форума в Давосе

    Раскрыты темы трехсторонних переговоров в Абу-Даби

    В Турции в мусорном баке нашли тело гражданки Узбекистана без головы

    В Британии указали Зеленскому на один факт после его речи в Давосе

    Назван момент наибольшей неадекватности Зеленского в Давосе

    Нарколог прокомментировал поведение Зеленского в Давосе

    Дочь страдающей от тяжелой болезни Тереховой рассказала о ее состоянии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok