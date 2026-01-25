Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:38, 25 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали способ финансово восстановиться после новогодних праздников

Экономист Щербаченко: Восстановиться после праздников поможет инвентаризация
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Финансово восстановиться после новогодних праздников помогут инвентаризация, учет прошлых ошибок и рассмотрение возможности дополнительного заработка. Такие способы в разговоре с «Лентой.ру» назвал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Стоит провести инвентаризацию финансов, долгов. Оценить сколько осталось средств на счету, проверить задолженности по всем кредитным картам, — рекомендовал эксперт. — Погашать долги стоит от маленьких к самым большим. Также просмотрите подписки, определите, насколько они актуальны для вас в новом году».

Щербаченко также предложил способ ограничения импульсивных покупок: каждую трату стоит откладывать на 12-24 часа, чтобы определиться, действительно ли она нужна. Кроме того, по словам экономиста, дорогие покупки лучше в принципе планировать заранее с помощью открытия депозитов или накопительных счетов.

«Кроме этого, рассмотрите возможность дополнительного заработка, если хотите увеличить свой доход. Монитезируйте свои хобби», — посоветовал собеседник «Ленты.ру».

Ранее генеральный директор управляющей компании СК10 Евгений Золоев раскрыл способы сэкономить на оплате ЖКУ. Он посоветовал перейти на двухтарифные счетчики электроэнергии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отвергла ключевое требование России на переговорах. Вместо этого Киев нанес самый массовый удар по Белгороду

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Россиянам назвали способ финансово восстановиться после новогодних праздников

    Украина ударила по шести регионам России

    Раскрыт план европейских политиков в отношении Украины

    ВС России уничтожили площадку пуска украинских БПЛА

    Россиян предупредили о связи потери зубов с продолжительностью жизни

    В Италии резко ответили на оскорбления Зеленского

    Стала известна позиция России по территориям после переговоров в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok