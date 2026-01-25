Россиянам назвали способ финансово восстановиться после новогодних праздников

Экономист Щербаченко: Восстановиться после праздников поможет инвентаризация

Финансово восстановиться после новогодних праздников помогут инвентаризация, учет прошлых ошибок и рассмотрение возможности дополнительного заработка. Такие способы в разговоре с «Лентой.ру» назвал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Стоит провести инвентаризацию финансов, долгов. Оценить сколько осталось средств на счету, проверить задолженности по всем кредитным картам, — рекомендовал эксперт. — Погашать долги стоит от маленьких к самым большим. Также просмотрите подписки, определите, насколько они актуальны для вас в новом году».

Щербаченко также предложил способ ограничения импульсивных покупок: каждую трату стоит откладывать на 12-24 часа, чтобы определиться, действительно ли она нужна. Кроме того, по словам экономиста, дорогие покупки лучше в принципе планировать заранее с помощью открытия депозитов или накопительных счетов.

«Кроме этого, рассмотрите возможность дополнительного заработка, если хотите увеличить свой доход. Монитезируйте свои хобби», — посоветовал собеседник «Ленты.ру».

