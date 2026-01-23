Россиянам раскрыли способы ощутимо сократить траты на ЖКУ

Эксперт Золоев: Двухтарифные счетчики дадут сэкономить до 25 % на электричестве

Стоимость жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России растет ежегодно — по прогнозам экспертов, в 2026-м они подорожают еще на 8-22 процента в зависимости от региона. Способы ощутимо сократить ежемесячные траты раскрыл россиянам генеральный директор управляющей компании СК10 Евгений Золоев. Комментарий эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, специалист посоветовал перейти на двухтарифные счетчики электроэнергии. С ними пользоваться электричеством ночью будет значительно дешевле, чем днем. Так, если ставить посудомоечную и стиральную машину на отложенный старт с 23:00 и заряжать все гаджеты ночью, можно сэкономить до 25 процентов на оплате счетов.

Еще 5-15 процентов на плате за свет можно сэкономить, если выключать из розетки самые энергоемкие приборы, которые не используются постоянно. Таким образом семья из 3-4 человек может сократить расходы на 500-700 рублей ежемесячно.

Чтобы сэкономить на отоплении, Золоев посоветовал спускать воздух в батареях в начале каждого отопительного сезона. Так теплоотдача радиаторов повысится на 20-30 процентов, и не придется использовать в квартире другие источники отопления. Траты при этом снизятся примерно на 500 рублей в месяц.

Расход воды поможет установка аэраторов на краны и регулярная чистка таких насадок от налета. При хорошем напоре воды требуется меньше времени на повседневные задачи, а экономия на оплате горячего водоснабжения может достигать 7-10 процентов, подчеркнул эксперт.

Есть способы снизить расходы и на общедомовые удобства. Так, вместо ламп накаливания в подъезде можно установить светодиодные источники освещения с датчиками движения — такие приборы будут ежегодно потреблять на 3000 киловатт в час меньше.

