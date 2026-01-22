Россияне нашли неочевидный способ экономить на ЖКУ

BAZA Development: 60 % россиян признались, что экономят на ЖКУ с умным домом

Сервисы умного дома помогают россиянам экономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ) — в этом признались 60 процентов опрошенных. Неочевидный способ сократить ежемесячные траты нашли участники исследования компании BAZA Development, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Большинство респондентов (60 процентов) точно знают, сколько экономят на ЖКУ с умными устройствами. Так, 15,2 процента россиян рассказали, что их расходы сократились до 1000 рублей в месяц. Другим 7 процентам удается экономить до 3000 рублей в месяц, 10,5 процента — до 5000 рублей в месяц, а 15,8 процента — более 5000 рублей в месяц.

При этом 32 процента россиян убеждены, что новые технологии только увеличивают траты на ЖКУ. Скептически настроены также 19 процентов опрошенных, которые считают гаджеты для дома пустой тратой денег.

Многие приверженцы новых технологий готовы отдавать за них серьезные суммы денег. Так, 31 процент опрошенных признались, что тратят на умный дом более 100 тысяч рублей в год. Примерно столько же (27 процентов) ограничиваются суммой до 5000 рублей. Остальные россияне тратят на такую технику по-разному — в пределах бюджета в несколько тысяч рублей. Связано это с логикой развития систем умного дома как платформ, которые собираются подобно конструктору по мере желаний резидента или стратегии управляющей компании, пояснили аналитики.

