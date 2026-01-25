Реклама

Российская тревел-блогерша описала жизнь людей в глухой тайге фразой «помощь не придет»

Алина Черненко

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в стойбище хантов — одного из коренных малочисленных народов Севера — и раскрыла особенности их быта. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации зашла в гости к жительнице глухой тайги, которая ведет хозяйство в одиночку. В ее избе одна комната, которая выполняет функцию кухни, гостиной и спальни. Из мебели — низкий стол, пара табуретов и небольшой шкаф с открытыми полками. В качестве кровати — деревянный помост от одной стены до другой. Никакой бытовой техники в помещении тревел-блогерша не нашла.

«Надо колоть дрова. Носить воду. Регулярно растапливать печку, иначе в доме быстро становится холодно. Если что-то случится ночью, помощь не придет. Скорую не вызовешь — телефона нет. Ближайшие люди — в поселке, за полтора часа пути. А ведь еще звери и комары с мошками летом. Полярная ночь», — такими фразами описала жизнь людей в тайге россиянка.

Лисейкина добавила, что продукты женщине привозят внук или сын, когда приезжают в стойбище. Закупить все необходимое, по ее словам, нужно на несколько недель или месяцев.

Несмотря на все бытовые трудности, собеседница блогерши заявила, что ей не хочется переезжать в город к детям и внукам. «В городе она будет гостьей в чужой квартире. А здесь она хозяйка. Ее дом, ее земля, ее ритм жизни», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла особенности жизни оленеводов в тундре при температуре минус 50 градусов. Она рассказала, что в середине чума находится компактная металлическая печь, однако ночью ее не топят для экономии.

