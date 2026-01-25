Реклама

22:41, 25 января 2026Бывший СССР

Стало известно о попытках украинцев прорвать границу напролом

ТАСС: Украинцы пытаются напролом прорвать границу, чтобы сбежать из страны
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украинцы пытаются прорвать границу напролом, чтобы сбежать из страны и избежать мобилизации. Таких случаев становится все больше, об этом заявил источник ТАСС в силовых структурах России.

«В зимний период желающие скрыться из Украины выбирают очень опасные маршруты. Украинцы все больше предпочитают рисковать жизнью, пересекая границу, нежели отправляться на фронт», — отметил собеседник агентства.

По его словам, чтобы сбежать за границу, украинские граждане собираются в группы и предпринимают попытки прорвать границу напролом.

Согласно сведениям источника, сотрудникам пограничной службы пришлось усилить контроль на границе с Румынией из-за растущего потока уклонистов. На первом месте по количеству попыток нелегально выехать за рубеж — направление Румынии, на втором — Молдавии.

В 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии. 13 января появилась информация, что среди бегущих от мобилизации украинских мужчин набирает популярность маршрут в Белоруссию.

