Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:01, 25 января 2026Мир

В Италии резко ответили на оскорбления Зеленского

Политик Сассо призвал остановить поставки оружия после слов Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hadjielia Kyriakos / PIO / Reuters

Европа сама раскачала образ президента Украины Владимира Зеленского, который теперь сыпет оскорблениями в ее адрес, за что Киев следует перестать снабжать оружием. Об этом заявил член Палаты депутатов Италии Россано Сассо на своей странице в соцсети X.

По его словам, если Европа действительно хочет прекращения украинского конфликта, ей следует не затягивать войну путем «обогащения нескольких коррумпированных политиков», а попросить Зеленского пойти на уступки.

«Европа, осыпав Зеленского и его друзей деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь по праву получает оскорбления от главы украинского правительства. Хватит оружия. Хватит итальянских денег на войну, которая не наша. На этой неделе я проголосовал против отправки оружия Зеленскому. Это решение дорого мне обойдется в политическом плане, но я заявляю об этом с высоко поднятой головой», — сказал он.

Ранее Зеленский в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил европейских союзников в том, что они не могут себя защищать. По его мнению, европейцам нужно создавать свою армию, но без помощи Украины они этого сделать не смогут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отвергла ключевое требование России на переговорах. Вместо этого Киев нанес самый массовый удар по Белгороду

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Россиян предупредили о связи потери зубов с продолжительностью жизни

    Тренд на фото из 2016 года вернул популярность необычным товарам

    В Италии резко ответили на оскорбления Зеленского

    Сальдо оценил ущерб от обстрелов Херсонской области

    Стала известна позиция России по территориям после переговоров в Абу-Даби

    В России рассказали о связанном с наемниками ВСУ изменении

    В США высказались об «обузе» в Киеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok