Политик Сассо призвал остановить поставки оружия после слов Зеленского

Европа сама раскачала образ президента Украины Владимира Зеленского, который теперь сыпет оскорблениями в ее адрес, за что Киев следует перестать снабжать оружием. Об этом заявил член Палаты депутатов Италии Россано Сассо на своей странице в соцсети X.

По его словам, если Европа действительно хочет прекращения украинского конфликта, ей следует не затягивать войну путем «обогащения нескольких коррумпированных политиков», а попросить Зеленского пойти на уступки.

«Европа, осыпав Зеленского и его друзей деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь по праву получает оскорбления от главы украинского правительства. Хватит оружия. Хватит итальянских денег на войну, которая не наша. На этой неделе я проголосовал против отправки оружия Зеленскому. Это решение дорого мне обойдется в политическом плане, но я заявляю об этом с высоко поднятой головой», — сказал он.

Ранее Зеленский в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил европейских союзников в том, что они не могут себя защищать. По его мнению, европейцам нужно создавать свою армию, но без помощи Украины они этого сделать не смогут.