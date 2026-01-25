Реклама

05:46, 25 января 2026Мир

В МИД России одним словом описали отношения с США

Замглавы МИД Рябков: В диалоге России и США есть пробуксовка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Диалог России и США по раздражителям сейчас пробуксовывает. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Что касается общей оценки отношений с США, на мой взгляд, наиболее применимое к ним на сегодня слово — это пробуксовка», — сказал он.

Дипломат уточнил, что речь идет исключительно о вопросах, которые на протяжении некоторого времени «обозначаются как раздражители».

При этом Рябков отметил, что Россия и США «возвращаются к нормальности». По его словам, стороны ведут контакты по раздражителям, но они не афишируются в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки.

