В МИД рассказали о возвращении России и США к нормальности

Рябков: РФ и США возвращаются к нормальности и ведут контакты по раздражителям

Россия и Соединенные Штаты Америки «возвращаются к нормальности» и ведут контакты по раздражителям. Об этом в интервью ТАСС рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он уточнил, что в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки вокруг данных контактов они не афишируются.

«То есть наряду с фокусировкой на экспертном уровне наших обменов произошло, если хотите, возвращение к нормальности. В том смысле, что такого рода рабочие контакты проводятся в столицах, то есть в Вашингтоне и Москве», — заявил Рябков.

Ранее заместитель главы МИД РФ сообщил, что Россия и США провели новый раунд консультаций по устранению взаимных раздражителей. По словам Рябкова, главные вопросы в рамках этой темы «по-прежнему подвешены», однако в ряде аспектов можно зафиксировать значительный прогресс.