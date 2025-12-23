В МИД России сообщили о новых консультациях с США

Россия и США провели новый раунд консультаций по устранению взаимных раздражителей. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

«Очередной раунд контактов по так называемым раздражителям — он прошел. Прошел на рабочем уровне. Мы имели возможность обсудить всю повестку дня на уровне достаточно серьезном, профессиональном, глубоком», — отметил Рябков.

По словам замглавы МИД, главные вопросы в рамках этой темы «по-прежнему подвешены», однако в ряде аспектов можно зафиксировать значительный прогресс. Рябков добавил, что следующий раунд консультаций по теме раздражителей может состояться в начале весны.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят перспективу восстановления отношений России и США при устранении имеющихся разногласий.