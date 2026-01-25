Макгрегор: Запад должен отстранить Зеленского от власти на Украине

Западу следует отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти. Такой совет дал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, коррумпированный режим Зеленского представляет из себя «клептократию, какой мы раньше не видели». Он подчеркнул, что единственной задачей Киева является нанесение ущерба России, и из-за этого США и союзники не хотят избавляться от Зеленского.

«Запад отказывается использовать ту власть, которая у него есть — а это включает в себя отстранение Зеленского и окружающих его преступников. Можно было бы поставить в Киеве кого-то, кто не принадлежит к клике Зеленского, и сказать: "Твоя задача — положить этому конец, а мы тебя поддержим". Но мы этого не делаем. Мы должны поступить жестко с Зеленским», — сказал он.

Ранее британский дипломат Иан Прауд указал Зеленскому на один факт после его речи в Давосе. «Зеленский читает лекции Европе о том, что она превратилась в "державу среднего уровня", в то время как экономика Украины меньше, чем у Кубы, хотя она должна быть больше, чем у Финляндии», — отметил он.