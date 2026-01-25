Реклама

01:16, 25 января 2026Мир

В Британии указали Зеленскому на один факт после его речи в Давосе

Прауд: Зеленский читает лекции Европе, когда экономика Украины страдает
Марина Совина
Фото: Lian Yi / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форме (ВЭФ) в Давосе упрекнул европейские страны в том, что они превратились в «державы среднего уровня», хотя экономика его собственной страны находится не в лучшем состоянии. Так его речь прокомментировал британский дипломат Иан Прауд в социальной сети X.

«Зеленский читает лекции Европе о том, что она превратилась в "державу среднего уровня", в то время как при его власти экономика Украины меньше, чем у Кубы, хотя она должна быть больше, чем у Финляндии», — отметил он.

Дипломат назвал украинского лидера профессиональным комиком, удивившись его участию в ВЭФ.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, комментируя выступление Зеленского, обратил внимание, что тот раскритиковал Запад, но умолчал о проблемах на Украине.

