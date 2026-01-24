Реклама

Бывший премьер Польши ответил на критику Зеленского в адрес Запада

Миллер: Зеленский критикует Запад, но молчит о проблемах своей страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michal Fludra / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе подверг критике Запад, но при этом умолчал о проблемах в своей стране. На это обратил внимание бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в соцсети X.

Он отметил, что заявления украинских властей не соответствуют реальности. Так, они говорят о героизме и решительности войск, хотя на самом деле происходят массовые дезертирства, кадровый голод и драматический кризис морального духа, указал Миллер.

«К этому добавляется принудительная мобилизация в самой жестокой форме: похищения мужчин с улиц, насильственные призывы, полицейские облавы. В такой ситуации морализаторский тон в адрес Запада звучит не как призыв, а как упрек без попытки самоанализа», — написал он.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал европейских союзников. Он заявил, что Европа до сих пор не знает, как себя защищать, и не способна разрешить кризис с Гренландией. Украинский президент выразил уверенность, что стратегия европейских стран по кризису вокруг острова несостоятельна и исходит из расчета, что президент США Дональд Трамп просто забудет об этой теме.

