Власти захотели наградить россиян за спасение упавших в воду женщины с ребенком

В Дагестане захотели наградить спасших упавших в воду женщину с ребенком россиян

Власти захотели наградить россиян за спасение женщины с ребенком, упавших в воду вместе с такси в Дагестане. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе мэрии Махачкалы.

«Администрация Махачкалы рассматривает вопрос награждения мужчин, которые спасли женщину и ребенка», — заявила собеседница агентства.

В свою очередь, мэр города Джамбулат Салавов в своем Telegram-канале отметил, что рисковавшие собой ради спасения матери и ее сына мужчины достойны глубокого уважения. Кроме того, он высказался о том, что в ближайшее время проведет с ними личную встречу. «Такие поступки заслуживают максимальной поддержки!» — написал глава Махачкалы.

Ранее водитель данного такси Нурислам Рамазанов рассказал, что вез пассажиров в больницу, а дорога была не очищена и во льду.