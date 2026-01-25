Реклама

08:17, 25 января 2026Бывший СССР

ВС России уничтожили три группы ВСУ

РИА Новости: ВС России уничтожили 3 группы ВСУ в Харьковской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили три группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся занять ранее разбитые позиции в Харьковской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Украинское командование продолжает заводить личный состав на разбитые в результате наших авиаударов позиции (...) Таким образом, за сутки уничтожено три боевые группы противника», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. В боевых действиях участвовали подразделения группировки войск «Север».

