ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области

Российские войска освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, в ночь на 24 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по заводу, производящему дроны дальнего действия. Наряду с этим удары были нанесены по объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее стало известно, что российские войска продолжают успешное наступление в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Сообщалось, что армия России заняла в Константиновке железнодорожную станцию.

Также поступали сведения, что в Киеве в результате российских обстрелов подтопило одну из столичных теплоэлектроцентралей. Водолазам пришлось шесть суток ликвидировать аварию в 15-градусный мороз.