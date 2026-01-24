Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 24 января 2026Россия

Российские войска освободили населенный пункт Старица

ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, в ночь на 24 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по заводу, производящему дроны дальнего действия. Наряду с этим удары были нанесены по объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее стало известно, что российские войска продолжают успешное наступление в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Сообщалось, что армия России заняла в Константиновке железнодорожную станцию.

Также поступали сведения, что в Киеве в результате российских обстрелов подтопило одну из столичных теплоэлектроцентралей. Водолазам пришлось шесть суток ликвидировать аварию в 15-градусный мороз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стартовал второй день переговоров по Украине

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Назван «новый биткоин»

    Раскрыт статус подростка из Красноярска в деле о похищении и мошенничестве

    Боец UFC Царукян потренировался в частном джете во время полета

    Кот преодолел 250 километров и вернулся в родную страну спустя пять месяцев после пропажи

    Более миллиона человек остались без света в Киеве и Чернигове

    Российские войска освободили населенный пункт Старица

    Мурманский губернатор рассказал о ситуации с энергоснабжением

    ВС России поразили производство украинских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok