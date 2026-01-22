Реклама

В Киеве подтопило ТЭЦ из-за российских обстрелов

Клименко: Аварию на подтопленной из-за обстрелов ТЭЦ в Киеве устраняли 6 суток
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

ДСНС України / Telegram

В Киеве в результате российских обстрелов подтопило одну из столичных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Водолазам пришлось шесть суток ликвидировать аварию в 15-градусные морозы, об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко, показав кадры подводной спецоперации в Telegram-канале.

«В результате российского обстрела одна из столичных ТЭЦ подверглась подтоплению из-за повреждения трубы. Это существенно затрудняло ремонт оборудования, от которого зависит тепло и электроснабжение в домах», — пояснил министр.

Отмечается, что водолазы работали в экстремальных условиях, чтобы остановить утечку воды.

Ранее стало известно о самой продолжительной атаке ВС РФ на родной город президента Украины Владимира Зеленского. Удары наносились беспилотниками и ракетами.

