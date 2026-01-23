Стало известно о новых успехах ВС России в Константиновке

ВС России продвинулись в Константиновке в ДНР и заняли железнодорожную станцию

Российские войска продолжают успешное наступление в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российская армия смогла продвинуться как в самой Константиновке, так и на флангах украинской группировки. (...) Также Вооруженные силы (ВС) РФ смогли занять территорию дач к востоку от Константиновки», — говорится в публикации.

По информации источника канала, армия России заняла в Константиновке железнодорожную станцию.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Виталий Киселев предсказал сроки начала штурма Константиновки. По его словам, он начнется не раньше середины весны из-за проблем с логистикой и погодными условиями.