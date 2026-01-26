Реклама

Россия
00:05, 26 января 2026Россия

26 января: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)

Фото: Dmitry Molchanov / Shutterstock / Fotodom

26 января во всем мире отмечается «профессиональный праздник» супругов, День случайных направлений и Международный день чистой энергии. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 26 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире 26 января

Международный день чистой энергии

По мнению ООН, использование экологически чистой энергии является неотъемлемой частью борьбы с изменением климата.
Большая часть парниковых газов образуется в результате сжигания ископаемого топлива: нефти, угля и газа. Чтобы обратить вспять патологические изменения в природе, следует инвестировать в альтернативные источники энергии, которые являются чистыми, доступными и недорогими, отмечается на сайте организации.

Возобновляемые источники энергии в изобилии имеются вокруг нас и обеспечиваются солнцем, ветром, водой, отходами и теплом Земли, пополняются природой и практически не выбрасывают в воздух парниковых газов и загрязняющих веществ.

Фото: Lilly / imageBROKER.com / Globallookpress.com

День Австралии

Главный национальный праздник австралийцев. Его истоки восходят к прибытию в Сиднейскую бухту в январе 1788 года первого британского флота и провозглашению суверенитета Великобритании над восточным побережьем континента. Отмечать эту дату начали 30 лет спустя после исторических событий.

Какие еще праздники отмечают в мире 26 января

  • День супругов;
  • День Республики в Индии;
  • День свободы в Уганде;
  • День случайных направлений.

Какой церковный праздник 26 января

День памяти мученика Ермила, диакона, и Стратоника

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Согласно преданию, святой Ермил был диаконом города Сингидона (ныне Белград). Осужденный царем Ликинием, он подвергся жестоким пыткам. Позже за преданность вере его утопили в Дунае. Стратоник же был тюремным стражем и другом Ермила. Он исповедовал христианство тайно, но видя мучения друга, выдал себя слезами. В итоге Стратоника постигла та же судьба, что и Ермила.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 января

  • Попразднство Богоявления;
  • День памяти преподобного Иринарха, затворника Ростовского;
  • День памяти преподобного Елеазара Анзерского (Севрюкова).

Приметы на 26 января

26 января — Ермилов день в народном календаре. На Руси в это время внимательно следили за поведением кошек. Считалось, что они могли предвидеть разные события в доме.

  • Чтобы младенец лучше спал, в его колыбель клали кошку — якобы она может выгнать нечистую силу из кроватки.
  • Если в дом вошел бездомный кот, его нужно приютить — новый питомец защитит семью от несчастий.
  • Обидеть или ударить кошку — к болезни.

Кто родился 26 января

Леонид Парфенов (66 лет)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советский и российский журналист, телеведущий, автор множества документальных фильмов, а также телевизионных и книжных проектов «Намедни». Пятикратный лауреат ТЭФИ.

Эллен ДеДженерес (68 лет)

Американская телеведущая, комик, актриса и писательница. Получила мировую известность благодаря телепередаче The Ellen DeGeneres Show. Программа выходила в эфир 19 лет подряд и закрылась в 2022-м. Предположительно, на это повлияли обвинения в домогательствах со стороны продюсеров телепроекта.

Кто еще родился 26 января

