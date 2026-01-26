Реклама

Экономика
10:28, 26 января 2026Экономика

Американский газ назвали спасательным кругом для Украины

Глава отдела торговли D.Trading О'Брайен назвал СПГ из США спасением для Украины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Tom Mihalek / Reuters

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу являются для Украины не риском, а спасательным кругом. Об этом в комментарии изданию Politico заявил Джеймс О'Брайен, глава отдела торговли в D.Trading, подразделении крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК.

Он указал, что Киев стремится увеличить сотрудничество с американскими поставщиками, чтобы справиться с дефицитом предложения в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. По словам О'Брайена, рынок США остается самым ликвидным в мире.

Сам материал посвящен возможности ограничения поставок СПГ из США в Европу за счет значительного увеличения выработки ветроэнергетики с помощью строительства новых мощностей в Северном море. При этом европейские чиновники прямо указывают, что речь идет о борьбе с любой энергетической зависимостью, как от России, так и от США.

До возвращения Дональда Трампа на пост президента США европейские лидеры считали американский СПГ надежным решением, но теперь их мнение изменилось. В текущих реалиях они не исключают, что глава Белого дома использует СПГ как экономическое оружие против Европы.

Украина импортирует американский СПГ через терминалы в Польше и Литве. После этого регазифицированный газ направляется на границу с Польшей. Варшава в перспективе намерена сделать страну главным газовым хабом Европы с помощью импорта СПГ для чего строит новые мощности по приему топлива.

